La Rencontre Ecotech Finances aura lieu le 7 juillet dans un format 100% dématérialisé.

Ce sera une journée destinée aux PME de l’environnement et de l’énergie en recherche de financements avec la présence des principaux fonds d’investissement actifs dans ces secteurs :

ADEME Investissement

Alter Equity

Banque européenne d’investissement

Bpifrance (fonds SPI, écotechnologies, Ville de demain, Lare Venture)

BNP

Citizen Capital

Crédit Coopératif

DEMETER

Euronext

HSBC

Paris Fonds Vert

Plateforme ZESTE

Suez Venture

Supernova Invest

Time for the Planet

Wiseed

A propos des rencontres

Le PEXE, en collaboration avec l’ADEME et Bpifrance, organise la 6e édition de la Rencontre Ecotech© Finances. Cet événement annuel se tiendra le 26 septembre au siège de Bpifrance, situé au 8 boulevard Haussmann, Paris.

Cette rencontre est une opportunité clé pour faciliter les interactions entre les éco-entreprises en quête de financement et les investisseurs spécialisés dans la transition écologique et énergétique. L’événement est conçu pour offrir une plateforme efficace permettant aux startups, PME et ETI de divers secteurs de rencontrer des investisseurs variés, y compris des banques.

Le programme de la journée inclut des présentations par des investisseurs pré-sélectionnés, des sessions de rendez-vous BtoB, ainsi qu’un déjeuner de networking. Un catalogue des besoins en financement sera également disponible, offrant une vue d’ensemble des opportunités de financement présentes. Les participants auront ainsi l’occasion de rencontrer des investisseurs publics, des sociétés de gestion de fonds, des fonds corporate, des family offices, des business angels, des plateformes de crowdfunding et bien sûr, des banques.

En rassemblant plus d’une centaine de startups, PME et ETI, la Rencontre Ecotech© Finances vise à dynamiser le secteur de la transition écologique et énergétique en facilitant l’accès au financement nécessaire pour ces entreprises innovantes. Cet événement est une étape cruciale pour renforcer les liens entre les éco-entrepreneurs et les institutions financières, notamment les banques, et pour promouvoir des solutions durables à grande échelle.