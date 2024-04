L’Appel à Manifestation d’Intérêt Greentech Innovation a ouvert du 18 décembre 2023 au 22 janvier 2024. L’Appel à Manifestation d’Intérêt Greentech Innovation L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt est de sélectionner entre 20 et 25 projets innovants de start-up et PME, qui se distinguent par leurs méthodologies, technologies, services ou solutions industrielles ambitieuses et durables. En participant à cet appel, les lauréats…